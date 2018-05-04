Сможем ли сломать стереотипы?

В январе этого года в Лондоне была организована международная выставка цифрового образования – Bett Show 2018, в работе которой приняли участие директора самых успешных российских школ. «Восемь лондонских дней! Три интересные школы! Два дня на выставке BETT! Насыщенные экскурсиями и общением с коллегами дни», – так на своей страничке в фейсбуке написала об этой командировке директор казанской школы №146 с углубленным изучением отдельных предметов, призер Всероссийского конкурса «Директор школы –2016» Диляра Салиховна Каримова.

– Несколько лет назад мне довелось побывать в стране туманного Альбиона: пройти стажировку в Парламенте, встретиться с пресс-секретарем Маргарет Тэтчер Бернардом Ингамом, пройти курсы в Институте исследований рынка и общественного мнения. Из зарубежных поездок всегда приезжаешь полной энергией и различными идеями: та поездка изменила мое мировоззрение.

Диляра Салиховна, Вы в конце января приняли участие в выставке цифрового образования в Лондоне. Кто организовал эту поездку и с какими впечатлениями Вы вернулись в Казань?

– В рамках нашей поездки, которую организовал Председатель Всероссийского Совета директоров школ России Ахтам Хабибзянович Чугалаев, было участие в работе выставки Bett Show 2018 с посещением ведущих английских учебных заведений. В составе нашей группы были директора российских школ, принявших активное участие в конкурсе «Директор школы» и проявивших себя в мероприятиях, организуемых под руководством профессора, главного редактора одноименного журнала Константина Михайловича Ушакова. Между собой мы называем себя «дети Ушакова».

Главной задачей Совета директоров школ России является профессиональный рост директоров, помощь коллегам в организации взаимодействия с целью повышения управленческого уровня. Идея нового общественного объединения родилась в 2011 году в кулуарах конкурса «Директор школы» под председательством К.М.Ушакова.

В образовательной системе Великобритании сегодня большое внимание уделяют вопросу адаптации цифровых технологий к учебному процессу для того, чтобы повысить эффективность образовательного процесса, упростить работу учителя и дать ему больше времени для непосредственного общения с учеником за счет активного использования цифровых навыков. На выставке были представлены высокотехнологичные предприятия европейских стран, которые выпускают интерактивное дидактическое оборудование и современные учебные пособия для использования в учебном процессе.

Когда-то мы в своей школе начали проект АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя, технически оснастили кабинеты, обеспечили педагогов ноутбуками, есть в нашей школе и интерактивные доски, однако до сих пор многие учителя используют мел и доску. Время требует нового уровня технологического обеспечения учебного процесса, в конечном итоге перестройка образовательного процесса способствует улучшению качества образования. Именно это и было целью поездки – изучить опыт использования интерактивных панелей в учебном процессе.

Что впечатлило? Прежде всего, это масштаб, пространственные объемы. На выставке было более 850 компаний из Финляндии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, представлена целая аллея из образовательных стартапов. Сразу на пяти площадках были организованы панельные дискуссии и шли встречи с зарубежными коллегами и специалистами из государственных и общественных организаций. Как нам сказали организаторы, по их оценкам в работе выставки приняли участие более 50 тысяч человек.

Во время поездки мы посетили мастер-классы в школах и колледжах и познакомились с представленным опытом повышения цифровой квалификации учителей. А также впечатлил внешний вид учащихся. Есть не только единая форма, но и своя атрибутика. У нас в школе №146 также есть свои галстуки с символикой Республики Татарстан и шевроны с логотипом школы МЖК. Подобные элементы школьной одежды воспитывают в детях чувство патриотизма, корпоративной идентичности.

– В чем, на Ваш взгляд, система образования в нашей стране отстает от модели ряда ведущих зарубежных стран?

– Меня зарубежный опыт интересует с целью развития своей школы, применения инновационных мировых технологий. Сегодня мы должны освободиться от стереотипов, которые сковывают нас и не дают нам развиваться вне рамок учебного процесса. В Европе учебные заведения (колледжи и школы), которые мы посетили, характеризуются наличием большого количества активных форм работы в учебном процессе – activities, которые вставлены в учебное расписание. У нас это направление ушло во внеурочную деятельность, которое, к сожалению, в регионах и республиках страны не финансируется в полном объеме. Подобное финансирование осуществляется лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

В последние годы у нас больше внимания уделяется математическому и инженерному направлению. Это отлично! Однако, наряду с этим, во всем мире развивается арт-направление, в процессе которого у учеников развивается представление о современной и классической живописи, о современной информации, их обучают тому, как самовыражаться в искусстве от классики до авангарда. При этом присутствует медийная составляющая вне и внутри учебной площади и есть необходимые ресурсы.

– Доводилось ли Вам знакомиться с аналогичными примерами организации учебной программы в России?

– Да, меня заинтересовала технологичная модель организации внеурочной деятельности в ряде школ России, а именно в гимназии №2 города Санкт-Петербурга, в школе №1231 с углубленным изучением иностранного языка им. Поленова В.Д. на Арбате в Москве. В школе № 548 «Царицыно», более известной как школа Ефима Рачевского, большое внимание уделяется инженерному направлению, обучению китайскому языку. Для школьников с 5 по 11 класс проходят мастер классы от художников и преподавателей в рамках проекта «Арт суббота», реализуемого совместно с Московской художественно-промышленной академией, Институтом культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ, другими вузами и техникумами. Вот лишь некоторые из них – «Творческое мышление», «Авторская проектная графика и скетчинг», «Моушен дизайн в иллюстрации». В школе проходят лекции и практичес­кие уроки рисования, лепки, вместе с опытными экспертами происходит обсуждение современных тенденций в области фотоискусств и проблем сверхфотографии.

На что мы еще обратили внимание? Как в Лондоне, так и в Швейцарии в тех учебных заведениях, где мы были, везде классы с небольшой численностью учащихся. В младших классах лондонских школ на 8-12 детей приходится один преподаватель и два тьютора. Это позволяет более дифференцированно относиться к процессу обучения. В школах Санкт-Петербурга для детей с ОВЗ также есть тьюторы, которые помогают учителю во время урока работать со всеми детьми.

Для сравнения: в наших классах по 30-36 детей, что не дает возможности учителю уделить внимание каждому ребенку. А в общеобразовательной нетиповой школе обучаются дети с разным уровнем мотивации, поэтому проблема слабых и отстающих так и остается нерешенной.

– В последние годы традиционное августовское совещание однотипно проходит в районах нашей республики по стандартному шаблону: посещение отремонтированных детсадов – школ – пленарка. Вероятно, это один из вариантов привлечения финансирования на обновление инфраструктуры. Хотя, с моей точки зрения, более продвинутым вариантом стало бы проведение однодневной площадки в прогрессивной школе Казани с приглашением продвинутых директоров учебных учреждений. А Вас приглашают в качестве спикера? Каким опытом Вы делитесь?

– Недавно меня пригласили выступить в Доме Правительства Московской области и поделиться опытом работы на семинаре «Проекты, меняющие школу», адресованном руководителям образовательных организаций. Состоялась интереснейшая пленарная часть, а затем мой двухчасовой мастер-класс. На мой взгляд, удалось заинтересовать, а в чем-то и удивить. По итогам выступления, оказалось, что наш опыт заинтересовал многих директоров школ. Так появились новые партнёры очередной стажировочной площадки ФЦПРО.

Мы школа с «историей» – нам уже более 27 лет, мы находимся в «спальном» районе Казани. Время требует современного зонирования образовательного пространства, использования современных образовательных технологий. Площадь учебных кабинетов – 54 и менее кв. метра, и понятно, что нам хотелось бы раздвинуть стены. Понимаем, что это невозможно. Да и санитарные правила и нормы (СанПиН 2009 г.), по которым дети должны сидеть за партой «затылок в затылок», мешают организации учебного процесса на основе сотрудничества, развивать речевые навыки. Сегодня дети должны уметь взаимодействовать, находить знания в паре, группе, команде.

Мы стараемся идти в ногу со временем и использовать те возможности, которые у нас есть. К примеру, у нас работает телестудия, где учащиеся в рамках внеурочной деятельности реализуют себя и получают навыки профессии журналиста. Реализуется проект «Ритмика – третий час физкультуры», в рамках которого все ученики школы, как талантливые, так и не очень, как полные, так и худые, танцуют все и получают физическое и моральное удовольствие.

В последние годы мы начали развивать волонтерское движение. Два раза в год проводим благотворительные ярмарки, в которых участвуют дети, родители и социальные партнеры. Это позволило нам развернуть родителей и общественность в свою сторону, стать сотрудниками, парт­нерами.

– В прошлом году Министерство образования и науки Республики Татарстан после одобрения Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова организовало поездку в Швейцарию, где вы смогли вместе с коллегами перенять опыт зарубежных коллег и изучить передовые концепции швейцарской модели образования. Как Вам удалось войти в состав этой группы?

– По инициативе МО и Н РТ был проведен ассесмент директоров школ республики, и группа, которая показала наиболее высокие результаты, продолжила работу в команде К. М. Ушакова в проекте «Директория». Одно из заданий заключалось в том, как изменить профессиональные взаимоотношения. По итогам работы трех групп был определен рейтинг руководителей. Итоговую работу писали около 60 человек, двое из них были из Казани. На уровне руководства было принято решение простимулировать нас и направить в Швейцарию. Ценность этой поездки в том, что ты погружаешься в учебный процесс и становишься его участником. Мы увидели практическую направленность обучения и сотрудничества между учителями и учениками.

Самое главное, что между ними есть уважение и признание друг друга как личности. Во время изучения раздела по социальному капиталу, мы собирали и обсуждали информацию, как можно похвалить ребенка. Во многих российских школах дети слышат от педагога очень мало похвалы в свой адрес, в лучшем случае «Молодец», «Хорошо». А в зарубежных школах педагог комментирует целыми предложениями: «Ты очень постарался и превзошел свои возможности», «Мне очень понравилась твоя работа, потому что ты смог …». Желательно использовать целые фразы и стимулировать ребенка к дальнейшему совершенству.

– Вы на такой высокий уровень поднимаете зарубежную модель образования. Получается, что у них действительно, все так идеально…

– Нельзя сказать, что в зарубежных учебных учреждениях нет проблем. К примеру, уровень преподавания математики у нас намного выше. Мне довелось общаться с одной из наших соотечественниц, которая нынче учится в Швейцарии. По ее мнению, если она вернется в Россию, то с трудом сдаст ЕГЭ по математике. Преподавание этого предмета за границей порой ниже, об этом говорят и наши ученые-математики и физики.

Тем не менее, в зарубежных школах много интересных идей, которые можно успешно использовать в своих образовательных организациях.

Учителям необходимо профессиональное взаимодействие не только внутри коллектива и не только с коллегами из субъектов РФ, а также необходимо своими глазами увидеть организацию учебного процесса в зарубежных школах.

В этом году мы отобрали 14 преподавателей для поездки в Финляндию. В этом нам помогает Ахтам Чугалаев. Он возглавляет Ассоциацию лучших школ России и одновременно является членом Общественной палаты Российской Федерации, которая направляет свои предложения напрямую в МО и Н РФ.

– Сегодня во многих школах айфоны и другие гаджеты запрещены. За рубежом эксперты говорят, что педагогам самим необходимо перестраиваться, перестать идти путем запретов и в эпоху активного использования дронов и развития робототехники, наоборот, результативно использовать цифровую технику в помощь детям и учителям. Продвинутые директора пишут в «Учительской газете», что традиционная государственная школа не соответствует логике времени. Что не так с нашими уроками?

– Давайте посмотрим, как проходит урок по ФГОС. Сегодня по оценкам наших коллег, приезжающих из разных регионов, образовательный процесс в Республике Татарстан является одним из передовых в стране. Когда мы с коллегами приезжаем в другие регионы, то слышим восклицания: «О! Татарстан!». Действительно, по многим параметрам мы более продвинуты. У нас созданы все возможности, в республике занимаются профессиональным развитием педагогов.

Однако и нам есть куда двигаться в своем развитии. У нас осваиваются новые технологии, в последние годы в республике шло интенсивное обучение сингапурским технологиям. Сингапурцы осуществили перелом в нашем сознании и показали, как нужно организовать взаимодействие учителя и ученика. При проведении мероприятий мы стараемся использовать интерактивную форму, которой обучились у них.

Скажу откровенно, мы многому обучились у новых зарубежных партнеров, однако сегодня те технологии, которые мы используем, нельзя назвать чисто сингапурскими. Когда Ефим Лазаревич Рачевский приезжал к нам в республику, то он много общался с учениками и спрашивал их об изменениях, которые произошли в учебном процессе за последние годы. Один из учеников откровенно ответил: «Все ничего, только шея болит».

Те профессионалы, которые ориентированы на современное образование, прекрасно понимают, что пора переходить на групповое обучение. Этот прием используется в дорогих частных школах Европы и подразумевает сотрудничество. К примеру, в Швейцарии, учащиеся на уроках биологии изучают окружающую среду и активно сотрудничают с ведущими профессорами – свои наблюдения они загружают в специальное приложение «Юный натуралист» в айфоне. Прикладными исследованиями начинают заниматься с 6-7 класса. Преимущество этого сотрудничества заключается в том, что ученые получают доступ к современным исследованиям, проведенным молодежью.

Гибкое управление в образовании и в самом управлении – это глобальный вызов 2035. Учитель должен уметь перестраивать урок и импровизировать. Однако для некоторых педагогов намного проще вести урок по старому, по заранее написанному шаблону. Намного сложнее импровизировать и перестраивать урок. Для этого в школах должно быть внутрикорпоративное обучение. В рамках кураторской методики Ушакова мы наблюдаем за местоположением учителя на уроке, за его взаимоотношениями с учениками, за умением слушать ученика и поощрять за хорошие ответы.

Мы занимаемся этим систематически, при этом стараемся использовать систему гибкого управления. Это позволяет сформировать у учителей необходимые для современного учителя навыки:

— гибкость, открытость, готовность принимать и создавать новое;

— использование смешанной (blended) педагогики;

— педагогики, поддерживающей сотрудничество между учениками;

— игрофикацию образования;

— менторство и коучинг (на основе целей ученика);

— предпринимательство (внутри учебных проектов и в образовании);

— обучение исследованию;

— проектно-ориентированное образование;

— «холистическое» образование, учитывающее различные потребности тела и ума учащегося;

— «архив навыков»: практика документирования исчезающих навыков и их восстановление при необходимости.

Обучение коллектива гибкому управлению происходит на методических семинарах и педагогических советах. В марте мы провели педсовет в форме педагогического квеста «Учимся личностному развитию». Основной задачей было исследование проблемы и поиск обратной связи. А опыт гибкого управления распространяем среди коллег РФ. 8 февраля у нас в школе были 100 директоров конкурса «Директор школы». Мы провели необычный, нестандартный семинар в виде управленческого квеста «Проекты, меняющие школы», в ходе которого участникам нужно было пройти несколько этапов. Всех участников мы разделили на несколько групп и сделали марш-бросок «Найди фишки». В отличие от семинаров, когда все сидят часами, директора обошли всю школу. Мы раздали специальные маршрутные листы, в которых гости делали заметки. Кто-то набрал большое количество идей для своей школы, а кто-то делился наработками и в дальнейшем отправил их нам. Главное – это наличие обратной связи. Это главная фишка. 380 вольт – такую «мощную энергетическую зарядку» получили все директора – участники конкурса «Директор школы». Я считаю, что открытым нельзя быть наполовину, и сама все выкладываю в фейсбук. Участники также активно выкладывали информацию и делились полученным опытом в соцсетях. Было много положительных отзывов.

Ирина Сатаева, одна из участниц семинара в школе №146 написала в фейсбуке «Мощнейшая позитивная энергетика. Эта школа вышла из мелового круга!»

Мы в Татарстане более продвинуты, чем педагоги в других регионах России, поскольку академическое образование делает свое дело. За последние годы многие учителя перестроились, однако необходимо, чтобы этот переход на модель сотрудничества произошел массово. В педагогическом коллективе наблюдается крайне стереотипное поведение, которое облегчает функционирование, но не вносит новизны. Мы проводили уроки с учениками, когда от теоретической части переходили к практической. Импровизация на уроке – это высший пилотаж. Стереотипное мышление отвлекает от творческого процесса.

В этом году мы выиграли программу ФЦПРО в 4-й раз. Очередной семинар пройдет в апреле. Скоро в гости ждем педагогов из Республики Саха (Якутия)!