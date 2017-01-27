1 февраля в Казани откроется XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

В программе — 12 спектаклей и 2 Гала-концерта с участием приглашённых исполнителей из 9 стран мира.

Откроется XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина премьерой — оперой «Пиковая дама» в постановке режиссера Юрия Александрова. В программу творческого марафона вошли шедевры мировой оперной сцены — «Аида», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Турандот», «Мадам Баттерфляй», «Трубадур», «Севильский цирюльник» и другие.

Вокальный форум сохраняет свою концепцию «фестиваля голосов». Главные партии во всех спектаклях исполняют приглашенные солисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это хорошо знакомые поклонникам — Елена Максимова (Венская Государственная Опера, Австрия), Михаил Светлов-Крутиков (США), Рональд Самм (Великобритания), Эвез Абдулла (Германия), Оксана Крамарева, Сергей Ковнир (Национальная Оперы Украины им. Т. Шевченко), Оксана Давыденко (Казахский государственный академический театр оперы и балета им.Абая). Впервые на сцене ТАГТОиБ им.М.Джалиля выступит тенор из Турции – Левент Гундуз.

Театры России представят: Татьяна Ерастова, Игорь Головатенко, Михаил Казаков, Нина Минасян, Олег Долгов (Большой театр, Москва), Василий Ладюк, Алексей Татаринцев, Сергей Поляков, Марина Нерабеева, Александра Саульская-Шулятьева, Анджей Белецкий, Максим Остроухов (Новая Опера им.Е.Колобова, Москва), Ахмед Агади, Владимир Мороз, Владимир Целебровский, Виктор Коротич, Екатерина Гончарова, Екатерина Сергеева, Сергей Скороходов (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Николай Ерохин, Евгения Афанасьева (Московский музыкальный театр им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко), Дмитрий Овчинников («Геликон-Опера», Москва), Наталья Воробьева (Астраханский государственный театр оперы и балета), Екатерина Егорова (Михайловский театр, Санкт-Петербург), Дарья Рябинко (Красноярский государственный театр оперы и балета) и другие.

Ведущие партии в спектаклях исполнят и солисты Татарского театра оперы и балета им.М.Джалиля — Гульнора Гатина, Венера Протасова, Юрий Ившин, Айдар Нургаянов, Юрий Петров, Зоя Церерина, а также артисты хора, оркестра, балета театра.

За дирижерским пультом: Марко Боэми, Стефано Романи (Италия), Ренат Салаватов (ТАГТОиБ им.М.Джалиля), Василий Валитов (Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова), Андрей Аниханов (Ростовский государственный музыкальный театр), Михаил Грановский (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета), Алла Москаленко (Украина).

Завершится творческий марафон 20 февраля двумя гала-концертами.

По материалам Министерства культуры РТ.