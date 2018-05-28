1 июня пройдёт День правовой помощи гражданам «Детский вопрос»

В День защиты детей на базе Дома дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д.57) запланировано проведение Дня правовой помощи гражданам «Детский вопрос». Мероприятие организуется Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан совместно с республиканскими министерствами и ведомствами.

Цель данного мероприятия — оказание консультативной, правовой помощи и юридической поддержки гражданам по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних. В мероприятии планируется участие представителей отраслевых министерств и ведомств, реализующих отдельные полномочия в сфере обеспечения прав детей, правоохранительных органов, прокуратуры, НКО «Адвокатская палата Республики Татарстан», Нотариальной палаты Республики Татарстан.

Запись на прием не требуется. Телефон для справок: 236-61-64