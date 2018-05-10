105 татарстанских ребят отправятся в Ставрополь и поборются за Гран-при

Делегация из сотни человек отправится из Татарстана в Севастополь, где состоится всероссийский фестиваль «Студенческая весна — 2018». Имена тех, кто поборется за главный приз — гран-при престижного проекта, — станут известны только завтра. О претендентах на поездку в Ставрополь рассказал и.о. президента Лиги студентов Татарстана Элькин Искандеров.

В 2018 году Всероссийский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» состоится в 26-ой раз. 11 мая в «Униксе» станут известны лучшие коллективы республиканского этапа фестиваля. Именно они отправятся в Ставрополь, чтобы побороться за Гран-при.

«В этом году мы бросаем большой вызов себе и России. Региональная программа Татарстана будет представлена в заданной тематике. Это традиции народов, регионов. Завтра на гала-концерте будет генеральная репетиция, тестовое представление перед Ставрополем о том, как мы подошли к этой тематике. Именно эта программа поедет покорять Ставрополь, помимо татарстанцев, которые выступят в оригинальном жанре, хореографии и т. д. В составе делегации 105 человек», – прокомментировал и. о. президента Лиги студентов.

Делегация из Татарстана отправится на российский фестиваль уже 14 мая.