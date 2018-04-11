12 апреля в МГТУ им. Н. Баумана проводится День открытых дверей

Традиционно в День космонавтики и авиации в институте Баумана состоится день открытых дверей, на котором абитуриенты смогут узнать все о поступлении в вуз, также школьников и их родителей ждут три увлекательные экскурсии.

Ведущее высшее учебное заведение ежегодно организует встречу с абитуриентами именно 12 апреля, когда во всем мире отмечается День космонавтики и авиации. Университет подготовил обширную программу для гостей. Как сообщается на сайте МГТУ им. Н. Баумана, завтра с 11:30 до 18:00 в холлах 1, 2 и 3 этажей Учебно-лабораторного корпуса будут работать консультационные пункты, где посетители смогут узнать о правилах поступления на 1 курс и в магистратуру, об обучении и последующем трудоустройстве, о том, как поступить в лицеи №1580 и №1581 и Московский техникум космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Посетители также смогут посетить экскурсию по легендарному вузу. Экскурсия проводится по трём маршрутам: «Шухов», «Туполев», «Королёв». Чтобы попасть на экскурсию, необходимо выбрать маршрут и зарегистрироваться на сайте. Сделать это можно только до 11 апреля.