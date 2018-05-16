1,3-тонный чак-чак приготовят к ЧМ-2018 и покажут на фестивале «Вкусная Казань»

На ЧМ-2018 пройдет второй этап фестиваля «Вкусная Казань». Во время фестиваля приготовят самый большой чак-чак весом порядка 1,3 тыс. кг, сообщает пресс-служба мэрии.

Для праздника выткут скатерть длиной около 150 м с элементами и символикой всех стран, которые принимают участие в играх турнира.

Гостем фестиваля станет специальный эксперт, который зафиксирует вес чак-чака и внесет столицу РТ в Книгу рекордов России.

Второй этап фестиваля «Вкусная Казань» пройдет в рамках Фанфеста, который соберет жителей, болельщиков и гостей города на площадке около Центра семьи «Казан».