14-летней Лине Мухаметзяновой отказали в обучении «на бюджете» КФУ из-за недостаточного балла ЕГЭ

14-летней абитуриентке-вундеркинду отказали в обучении «на бюджете» КФУ из-за недостаточного балла ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Девушка была зачислена на очную форму обучения в Институт международных отношений КФУ приказом от 15 августа. Она будет обучаться на контрактной основе.

«На «лингвистику» достаточно высокий проходной балл. По этой причине баллов, которые были у нее в наличии, оказалось недостаточно для поступления на бюджет, — отметил Олег Бодров. – Речь шла о том, чтобы сдать на высокие баллы те предметы, которые она проходила самостоятельно. Это было достаточно сложно. Тем не менее, для 14-летнего ребенка показать такие результаты – 247 баллов – очень достойно. У нее хорошие результаты и прекрасное будущее», — цитирует медиапортал КФУ.

Напомним, Лина Мухаметзянова училась в казанской гимназии №122, после чего перевелась в центр образования №162 Санкт-Петербурга, который окончила экстерном на дистанционном обучении в 13 лет.