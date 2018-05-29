14 проектов Татарстана по созданию комфортной городской среды победили на всероссийском конкурсе

На завершившемся сегодня Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Татарстан выиграл 14 грантов. Общий размер федерального финансирования составит 920 млн рублей. Об этом в своем Instagram’е сообщила помощник Президента РТ Наталия Фишман.

Ранее стало известно, что в финал всероссийского конкурса прошли все поданные республикой 23 заявки, которые претендовали на 1,5 млрд рублей грантовых средств. Общий грантовый фонд конкурса равняется 5 млрд рублей. Они будут распределены между 80 проектами.

В номинации «Исторические поселения» победителями стали концепции развития площади имени Ленина в Елабуге (первое место) и благоустройства территории «Святого ключа» и сельского озера в Билярске (второе). На их реализацию будет выделено по 50 млн рублей.

В категории «Малые города» с количеством жителей до 10 тыс. человек обладателями грантов стали проекты благоустройства площади по улице Пионерская в Болгаре и набережной реки Кама в Лаишеве. Финансирование каждого из них составит 30 млн рублей.

В номинации же «Малые города» с количеством жителей от 10 до 20 тыс. человек победили набережная реки Мензеля в Мензелинске, городской пруд в Тетюшах, парк «Орешник» в Агрызе и гостиный двор братьев Комаровых в Кукморе. Эти проекты получат по 55 млн рублей.

Гранты в размере 80 млн рублей в категории «Малые города» с количеством жителей от 20 до 50 тыс. человек получат проекты благоустройства улицы Карла Маркса в Нурлате, парка «Нефтьче» в Бавлах и улицы Сююмбике в Азнакаево.

Самые крупные гранты в размере 100 млн рублей в номинации «Малые города» с количеством жителей от 50 до 100 тыс. человек достанутся проекту активации городского центра города Бугульмы, парку культуры и отдыха имени Горького в Лениногорске и бульвару по улице Карла Маркса в Чистополе.

По материалам ИА «Татар-информ».