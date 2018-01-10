14 января в МГУ пройдет День открытых дверей

В МГУ имени М. В. Ломоносова 14 января пройдет День открытых дверей.

Официальная часть мероприятия состоится в главном здании Университета на Ленинских горах. Будущие абитуриенты смогут узнать об истории МГУ, получить информацию о сроках приемной кампании, минимальном количестве баллов и формах вступительных испытаний на разные факультеты, задать свои вопросы. Как обычно, состоится и выступление ректора перед абитуриентами. А для тех, кто не сможет приехать в МГУ, пройдет онлайн-трансляция основных событий Дня открытых дверей.

Программа:

10:00 — презентации факультетов в фойе Актового зала Главного здания;

12:00 — выступление ректора МГУ Виктора Садовничего (Главное здание МГУ, Москва, Ленинские горы, 1).

Более подробную информацию можете найти на сайте МГУ.