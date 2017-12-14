15 декабря в Казани пройдет республиканское родительское интернет-собрание

Эксперты и родители обсудят вопросы противодействия коррупции

15 декабря в Казани пройдет второе республиканское родительское интернет-собрание, посвящённое вопросам противодействия проявлениям коррупции в системе образования. Начало в 12.00. Его проведет замминистра образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова.

Вопросы принимаются по электронной почте на адрес roditelirt@mail.ru — свои вопросы и предложения по теме заседания могут прислать все желающие.

Онлайн трансляция заседания в течение полутора часов будет вестись на сайте Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.

Источник: tatcenter.ru