15 декабря в Казани пройдет республиканское родительское интернет-собрание

Эксперты и родители обсудят вопросы противодействия коррупции
15 декабря в Казани пройдет второе республиканское родительское интернет-собрание, посвящённое вопросам противодействия проявлениям коррупции в системе образования. Начало в 12.00. Его проведет замминистра образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова.
Вопросы принимаются по электронной почте на адрес roditelirt@mail.ru — свои вопросы и предложения по теме заседания могут прислать все желающие.
Онлайн трансляция заседания в течение полутора часов будет вестись на сайте Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.