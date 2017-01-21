Сбор статистических сведений осуществляется посредством Автоматизированной информационной системы сбора, анализа и представления информации о реализации дополнительного профессионального образования и профессионального образования, и профессионального обучения в Российской Федерации по адресу: http://as-dpe.mon.gov.ru.

Информацию по формам федерального статистического наблюдения обязаны представлять все организации независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения.

Непредставление или несвоевременное представление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных или административных данных либо предоставление недостоверных данных влечет ответственность респондентов, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Для справки: материалы совещания в форме вебинара, состоявшегося 15 декабря 2016 г., «Совершенствование механизмов статистического учета по дополнительному профессиональному образованию и профессиональному обучению» и разъяснения по заполнению форм федерального статистического наблюдения размещены по адресу: http://as-dpe.mon.gov.ru.

По материалам Министерства образования и науки РФ.