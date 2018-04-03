16 педагогических работников республики привлечены к уголовной ответственности за коррупцию

70 служащих муниципальных органов власти и учреждений привлечены к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, среди них есть и работники образовательных учреждений Татарстана. Такие данные озвучил журналистам сегодня заведующий сектором Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

По данным МВД по РТ, по итогам антикоррупционного мониторинга 2017 года 16 работников образовательных учреждений республики привлечены к уголовной ответственности. Всего от татарстанцев поступило 320 жалоб на коррупцию в стенах вузов, школ и детских садов. Лидерами по числу обращений являются образовательные учреждения Казани и Набережных Челнов.

Согласно данным отчета, опубликованного на сайте Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ, не поступали обращения на сотрудников школ Атнинского, Мамадышского, Муслюмовского и Рыбно-Слободского районов.