17 детей отравились в летнем лагере

Не менее 17 детей отравились в юноармейском лагере «Патриот» в Одинцовском районе Московской области, девять из них были доставлены в больницу, сообщает телеканал «ТВ-Центр», пишет ИА «Татар-информ».

В Минобороны заявили, что отдыхавшие в лагере дети отравились привезенными с собой из дома просроченными продуктами. Несколько детей обратились к врачам с жалобами на расстройство желудка, девять из них были направлены в ближайшее медицинское учреждение. Еще восемь детей вернулись в лагерь после осмотра медиками.