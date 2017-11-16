17 ноября состоится республиканское родительское интернет-собрание

Первое заседание родительского интернет-собрания проведут заместитель министра образования и науки РТ, Лариса Сулима и председатель Общественного совета при министерстве, член комиссии Общественной палаты по образованию и науке Асия Тимирясова, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана. Тема собрания – «Как учить, а не мучить?». Кандидат биологических наук Ольга Григорьева и кандидат психологических наук Надежда Ванюхина, эксперты, ученые-практики Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова, будут вести речь о том, как родители могут повлиять на желание ребенка учиться.

Онлайн-трансляция собрания будет вестись на сайте Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова по адресу: https://ieml.ru/. Первая встреча экспертов и родителей в рамках Республиканского родительского интернет-собрания состоится 17 ноября 2017 года (в пятницу) с 12:00 до 13:30 часов.