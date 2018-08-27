17 тысяч детей Казани впервые пошли в детский сад

В этом году в Казани ввели в эксплуатацию 3 новых детских сада. В 2018-2019 учебном году планируется открыть еще 10 детских садов на 2170 мест. Это улучшит ситуацию по доступности мест для дошколят.

Сегодня в Казани дошкольные учреждения посещают около 71 тыс. детей, из них более 17 тыс. впервые пошли в детский сад в этом учебном году. Об этом сообщил начальник управления образования г. Казани Рузаль Хидиятов на заседании августовской конференции работников образования.

Казанских властей волнует не только наличие мест, но и качество дошкольного образования, важной составляющей которого является доступность психологов, логопедов, спортивных инструкторов, музыкальных руководителей и других специалистов. Реорганизация детских садов методом укрупнения позволяет увеличить охват детей узкими специалистами. Ранее в реорганизации были задействованы 29 образовательных учреждений Казани. В текущем учебном году планируется объединить еще 22 детских сада.