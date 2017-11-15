 «19 лет учила русскоязычных детей татарскому языку, теперь предлагают вести продленку»

Татарстан ждет ответа Министерства образования и науки РФ. Напомним, 8 ноября на 33-ем заседании Госсовета РТ Энгель Фаттахов сообщил о том, что региональное министерство направило компромиссный вариант обучения татарскому языку. Судьба государственного языка Татарстана решится в ближайшее время. Тем временем в нашу редакцию обращаются педагоги, которые в разгар учебного года оказались в непростой ситуации. К нам написала учительница одной из школ Зеленодольского района. Она имеет 32-летний стаж работы в школе, 19 из которых женщина посветила преподаванию татарского языка. Теперь ей предлагают вести группу продленного часа.

«Я даже стала жалеть о том, что 32 года назад выбрала для обучения факультет татарского языка. Параллельно я училась на преподавателя младших классов. Теперь оказались не нужна. 19 лет я учила русскоязычных детей татарскому языку. Могу сказать, что ученики с легкостью делают фонетический, морфологический анализ, разбираются в синтаксисе. Я использовала свои методические разработки. Школьники мне благодарны.

Знаю, что мои коллег любыми путями вынуждают написать заявление на увольнение по собственному желанию .Например, не предоставив и не предлагая работу по другой специальности, по которой есть диплом. У меня есть диплом учителя начальных классов, но мне предлагают лишь вести продленку».