19 мая в Горкинско-Ометьевском лесу состоится «Ярмарка добра»

В рамках весенней «Декады добра»19 мая в Горкинско-Ометьевском лесопарке Советского района Казани развернется большая благотворительная ярмарка.

Как сообщает портал www.kzn.ru, вдоль пешеходных дорожек и недалеко от сцены будут организованы торговые ряды. На благотворительном базаре каждый сможет приобрести сладости и оригинальные поделки ручной работы. Все собранные средства направят на лечение тяжелобольных детей, медикаменты нуждающимся и покупку слуховых аппаратов.

Начало мероприятия в 11.00.