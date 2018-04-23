200 самых умных ребят соберутся на фестивале «Интеллектуальная весна Республики Татарстан»

23 апреля состоится Республиканский фестиваль студенческого творчества «Интеллектуальная весна Республики Татарстан – 2018», который соберет около 200 самых умных и эрудированных студентов со всей республики. Об этом сообщает Лига студентов РТ. Всего в этот день в здании «IT-Park» участниками интеллектуальных игр станут 27 команд из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска.

«Интеллектуальная весна Республики Татарстан – 2018» – это ежегодный турнир по интеллектуальным играм среди студентов образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан, Конкурс проводится в рамках республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна – 2018».

Конкурс направлен на создание условий для развития одаренной молодежи. Как делится Юлия Горбатова, координатор «Интеллектуальной весны Республики Татарстан – 2018»: «Быть умным – это сейчас модно. Необходимо развиваться не только творчески, развиваться личностно, нужно развивать свой интеллект. Мы ставим перед собой цель повысить социальный статус интеллектуального творчества».