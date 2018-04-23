200 учителей Татарстана собрались на круглом столе «Проблемные вопросы обучения татарскому языку с помощью УМК «Сәлам!»

Круглый стол прошел на базе МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180» Советского района г.Казани. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РТ.

В работе круглого стола участвовали: начальник управления национального образования Минобрнауки РТ Ахметзянова Л.М., начальник отдела национального образования Минобрнауки РТ Халиков И.И., заведующий кафедрой татарского языка и татарской литературы Института развития образования РТ Шамсутдинова Р.Р., доцент кафедры начального общего образования Института развития образования РТ Замалетдинова З.И., ведущий научный сотрудник лаборатории национального образования Института развития образования РТ Шакирова Г.М., авторы учебно-методического комплекта «Сәлам!», учителя, участвующие в апробации УМК «Сәлам!», и 198 педагогических работников образования Республики Татарстан, реализующих программы начального общего образования по родному языку и литературе.

Целью круглого стола является оказание информационной и консультативно-методической поддержки учителям, реализующим программы начального общего образования по татарскому языку и литературному чтению на татарском языке в образовательных организациях с русским (неродным) языком обучения.

В рамках круглого стола были раскрыты актуальные проблемы преподавания татарского языка для русскоязычных обучающихся: УМК как средство реализации ключевых параметров ФГОС, научно-методическое сопровождение апробации и внедрения учебно-методического комплекта «Сәлам!», формы организации практической деятельности учащихся на уроках татарского языка для русскоязычных обучающихся, портфолио учителя-апробатора.

Авторами и учителями, работающими по УМК «Сәлам!», были проведены мастер-классы с использованием интерактивных методов преподавания. В рамках мастер-классов продемонстрированы возможности учебно-методического комплекта в обучении татарскому языку русскоязычных учащихся.

Результаты апробации показали, что наблюдается положительная динамика в освоении содержания учебного материала. По результатам опроса учащихся и их родителей УМК «Сәлам!» способствует более глубокому усвоению учебного материала и делает процесс обучения доступным и увлекательным.

В заключение участники круглого стола приняли резолюцию единогласно.