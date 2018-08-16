23 школы Татарстана не получили разрешение МЧС на обучение детей в новом учебном году

Сотрудниками государственного пожарного надзора не приняли 23 татарстанские школы по причине их не готовности к предстоящему учебному году. К приемке предъявлено 914 учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС.

О готовности общеобразовательных организаций Республики Татарстан к началу нового учебного года рассказали на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В учебном 2018-2019 году на территории республики планируется к открытию 1727 школ.

Эксперты выявили характерные недостатки, негативно влияющие на безопасность учащихся. Имеются школы, не принятые сотрудниками государственного пожарного надзора по причине их не готовности, а именно: Буинский – не принято 12 учреждений, Высокогорский – 9, Алексеевский (СОШ №1 п.г.т. Алексеевское) и Рыбно-Слободский по одной школе (Большемошляковская СОШ). Не предъявлено к приемке ни одной школы в Азнакаевском, Верхнеуслонском, Кайбицком и Менделеевском районах. В 10 школах республики неисправны установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 12 объектов не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Акты готовности к началу нового учебного года подписаны по 891 школе, что составляет 97% от предъявленных к приемке.