23 января 2017 года начинается прием заявок от кандидатов в Общественный совет при Минобрнауки России

Общественная палата Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации с 23 января по 10 февраля 2017 года принимают заявления от некоммерческих организаций, выдвигающих кандидатов в состав Общественного совета при Минобрнауки России.

Процедура формирования Общественного совета при Минобрнауки России регламентирована Стандартом деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти, одобренным протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 24 июня 2015 г.

№ 3.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации с учетом представительства профессиональных объединений и иных социальных групп, осуществляющих свою деятельность в сфере полномочий Минобрнауки России.

Министерство заинтересовано в том, чтобы в Общественный совет вошли неравнодушные профессионально грамотные граждане, способные ставить общественные интересы выше частных или корпоративных интересов, готовые к конструктивному диалогу и добровольному участию в работе во благо государства и народа.

Подробная информация о требованиях к кандидатам и организациям, их выдвигающим, а также формы установленных документов размещены на официальных сайтах Общественной палаты Российской Федерации https://www.oprf.ru/1449/2202/newsitem/37848 и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации http://open.gov.ru/os/news/5515689.

Справочно:

Общественный совет при Минобрнауки России — постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля, призванный обеспечить учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций, в сфере молодежной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью Министерства образования и науки Российской Федерации.

По материалам Министерства образования и науки РФ.