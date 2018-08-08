230 учителей участвуют в заседании секции августовского совещания в Казани

Август 8, 2018 0

8 августа проходит заседание секции «Проектный офис в образовательных организациях».  Более 230 педагогов Татарстана для участия в работе секции приглашены в СОШ № 146 с углубленным изучением отделҗных предметов Ново-Савиновского района Казани.DSC00169Спикерами сегодняшнего заседания августовского совещания работников образования Татарстана были заместитель министра образования и науки РТ Азат Шарапов, ректор Института развития образования  Людмила Нугуманова, директор Института общего образования Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий Татьяна Болотина Татьяна Болотина и директор 146-ой школы Диляра Каримова.DSC00143 DSC00139 DSC00133
На заседание секции приехали учителя, директора школ, руководители управлений образования городов и районов республики. Также в течение дня педагоги посетили ведущие школы и детские сады Казани.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *