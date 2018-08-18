25-й выпуск Казанского Суворовского училища собрался вместе спустя 45 лет

25-й выпуск Казанского Суворовского училища вновь собрался вместе спустя 45 лет. В составе этого выпуска в 1973 году училище закончил первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, пишет ИА «Татар-информ».

«Эта дата знаменательна ещё и тем, что в этом году отмечается 70-летие с момента создания Суворовских училищ. Училище дало нам знания, формировало наш характер и подготовило те качества, которые необходимы для завершения учебы в высшем военном учебном заведении, чтобы стать достойными офицерами нашей армии. Мы с особой теплотой вспоминаем педагогов, которые нас обучали, помогали нам и поддерживали», — отметил Герасимов.

Он также подчеркнул, что те традиции, которые закладывались курсантам в 1973 году, живы и сейчас.

«Уверен, наше Суворовское училище и дальше всегда будет находиться в лидерах и готовить офицерские кадры», — сказал Герасимов.

В этом году на территории Суворовского училища завершается строительство нового общежития на 600 человек. До конца года суворовцы заселятся в новые кубрики — комнаты на 2 – 4 человека.

«Ваши жизни — это символ мужественности и самоотдачи. Российские офицеры всегда отличались человеческими качествами: мудростью, терпением, стремлением к победе. Училище — наша гордость. Традиции, которые в нем хранятся, — основа нашей армии и источник сил. За годы учебы здесь прошли тысячи юношей, многие из которых стали прославленными военачальниками, учеными», — сказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Кроме того, в этом году на территории училища будет достроен крытый ледовый каток. На данный момент уже отремонтирована столовая, была благоустроена территория.

«Мы и впредь будем оказывать помощь училищу», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Наша альма-матер научила нас науке побеждать. Побеждать во всех её сферах. И мы благодарны ей за это. Благодарны нашим преподавателям и педагогам», — отметил другой выпускник 1973 года, Вячеслав Кутянин.

По завершении торжественной части Президент РТ и Валерий Герасимов осмотрели корпусы училища, посетили музей и казарму, в которой в годы обучения жил сам генерал армии.