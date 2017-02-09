Известны лауреаты III Всероссийской премии «За верность науке»

Министерство образования и науки Российской Федерации наградило лучших популяризаторов года. Торжественная церемония награждения лауреатов III ежегодной премии «За верность науке» прошла в Московском международном Доме музыки. Участие в ней приняли более 150 ученых, журналистов, государственных деятелей и представителей фондов. Сообщает пресс-центр Минобрнауки РФ.

Лауреаты премии «За верность науке»

Лучшая телевизионная программа о науке

Программа «Черные дыры. Белые пятна»

Лучшая радиопрограмма о науке

Программа «Гранит науки»

Лучшее периодическое печатное издание о науке

Журнал «Н​аука и жизнь»

Лучший онлайн проект о науке

Научно-популярный интернет-журнал «ПостНаука»

Лучший научно-популярный проект года

Культурно-просветительский центр «Архэ»

Популяризатор науки — 2016

Андрей Анатольевич Зализняк

Лучшая фоторабота о науке

Проект «Красивая наука»

Антипремия

Программа «Битва экстрасенсов», телеканал «ТНТ»

Источник: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9520