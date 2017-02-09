Известны лауреаты III Всероссийской премии «За верность науке»

Министерство образования и науки Российской Федерации наградило лучших популяризаторов года. Торжественная церемония награждения лауреатов III ежегодной премии «За верность науке» прошла в Московском международном Доме музыки. Участие в ней приняли более 150 ученых, журналистов, государственных деятелей и представителей фондов. Сообщает пресс-центр Минобрнауки РФ.
Лауреаты премии «За верность науке»
Лучшая телевизионная программа о науке
Программа «Черные дыры. Белые пятна»
Лучшая радиопрограмма о науке
Программа «Гранит науки»
Лучшее периодическое печатное издание о науке
Журнал «Наука и жизнь»
Лучший онлайн проект о науке
Научно-популярный интернет-журнал «ПостНаука»
Лучший научно-популярный проект года
Культурно-просветительский центр «Архэ»
Популяризатор науки — 2016
Андрей Анатольевич Зализняк
Лучшая фоторабота о науке
Проект «Красивая наука»
Антипремия
Программа «Битва экстрасенсов», телеканал «ТНТ»