Группы смерти перешли в другие соцсети

Об игре «Беги или умри», мы писали вчера. Но много так называемых групп смерти перешли в другие социальные сети, пишет life.ru.

Все мы помним публикацию обозревателя «Новой газеты» Галины Мурсалиевой, где говорилось о группах суицидальной направленности в соцсети «ВКонтакте». Теперь они перешли в «Инстаграм» и «Твиттер». Группы продолжают смертельную игру под ставшими печально известными тегами с упоминанием китов и времени 4:20.

Устрашающие видеоролики могут и не привести к суициду, но способны здорово напугать детей с неустойчивой психикой.

Психологи советуют родителям быть на чеку, разговаривать с ребенком. Важно спокойно объяснить, что не стоить общаться в сети с теми, кто вызывает подозрение.

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