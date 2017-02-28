«По сравнению с развитыми странами мы отстали на 20 лет. Траты на образование нужно увеличить на 800 млрд рублей в год», – заявил А. Кудрин

Нужно дополнительно вкладывать в российское образование 800 миллиардов рублей ежегодно. Такое заявление на инвестиционном форуме в Сочи сделал Председатель совета фонда «Центр стратегических разработок», заместитель председателя Экономического совета при президенте А. Кудрин, пишет «Российская газета».

«Сейчас, чтобы за несколько лет достичь уровня ведущих университетов мира, нам надо ежегодно в российские вузы вкладывать 120-140 миллиардов рублей. И такую же сумму надо вкладывать в российские школы. Для сравнения, три триллиона в год мы тратим на содержание всех школ в РФ, но эти деньги идут в том числе на ремонт зданий, выплату зарплат и другие текущие расходы. Я же имею ввиду, что 120 миллиардов нужно вкладывать в улучшение качества образования и закупку нового современного оборудования для вузов, школ», – цитирует Кудрина журналист «РГ» Ю. Гень.

Заместитель председателя Экономического совета при президенте заявил, что нужно увеличить инвестиции в российскую систему образования на 800 миллиардов рублей ежегодно. Алексей Кудрин отметил, что во время экономического кризиса 2014 года многие развитые страны мира начали вкладывать огромные деньги именно в образование.

А. Кудрин назвал приоритетным направлением именно вложение в человеческий капитал. Цель — воспитать творческих людей. Современная школа пока не преследует такой цели.

Напомним, что 10 февраля Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении финансирования ведущих вузов России в 2017–2019 годах на 12,7 млрд руб. Позже Премьер-министр подписал распоряжение о выделении 21 российскому вузу 10,3 миллиарда рублей.

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