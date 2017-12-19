Безопасный Новый год: как вести себя в общественных местах

Приближаются выходные дни, праздничные мероприятия, елки. Посещая места с большим скоплением людей, жители Татарстана не должны забывать о своей безопасности.

Вопросам безопасности в Татарстане уделяется особое внимание. В прошлую новогоднюю ночь в республике дежурили 2000 полицейских. В этом году общественный порядок будет также на особом контроле. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Однако каждому человеку нужно знать, как вести себя в случае экстренной ситуации. К примеру, вы пошли в торговый центр, отправились на новогоднюю премьеру в кино или театр, повели ребенка на сказочное представление и вдруг неожиданно объявили эвакуацию.

Как вести себя во время эвакуации

– Нельзя воспринимать сообщение об эвакуации как шутку. К сожалению, в последнее время в связи с развитием IT-технологий анонимные звонки о взрывных устройствах поступают в рестораны, супермаркеты, места с массовым скоплением людей достаточно часто. Поэтому при объявлении эвакуации люди могут не воспринимать сообщение всерьез. Этого делать нельзя, ведь промедление может стоить вам жизни.

– Заранее найдите запасной выход

Когда человек находится на каком-либо объекте, он должен оглядеться по сторонам, узнать, где находятся запасной выход и пути эвакуации. Помните, что во время эвакуации нельзя толпиться возле эвакуационных путей.

– Не поддавайтесь панике

В случае эвакуации нельзя поддаваться панике. Любая паника порождает дополнительные условия для сопутствующих потерь, связанных с давкой и травмами. В экстренной ситуации нужно постараться сохранить самообладание.

– Постарайтесь не упасть в толпе

В толпе необходимо смотреть под ноги и по сторонам. Взрослым следует детей держать за руку, мужчинам – пропускать вперед женщин и детей. Ваша главная задача – любой ценой устоять на ногах. Падение внутри движущейся толпы опасно для жизни.

– Что делать, если вы упали

При падении не думайте о своей одежде или сумке, согните руки и ноги, защитите голову руками, а живот – сгибанием и подтягиванием ног к туловищу. Затем быстро попытайтесь упереться руками и одной ногой в землю, и резко выпрямиться по ходу движения людей. Если не получится сразу, не отчаивайтесь и повторите свои попытки.

– Не наклоняйтесь и не хватайтесь за выступающие предметы

Нельзя хвататься за выступающие предметы, постарайтесь их обойти. Держитесь дальше от стеклянных витрин, сетчатых оград, турникетов и сцены. Зонтик, сумку прижмите плотно к телу. Длинный шарф лучше переместить с шеи на поясницу, превратив этот источник опасности удушения в средство защиты. Двигаясь в толпе, никогда ни за чем не наклоняйтесь, не поднимайте упавшие вещи, деньги и не завязывайте развязавшиеся шнурки.

– Выполняйте команды руководителя операции

Во время массовой эвакуации нужно действовать слаженно. Людям следует четко выполнять все команды и требования тех, кто руководит операцией.

– Удалитесь от опасного здания на безопасное расстояние

После выхода из опасного помещения нужно следовать в том направлении, которое указывает руководитель операции по эвакуации. Необходимо удалиться от объекта на безопасное расстояние и делать это нужно быстро. Нельзя оставаться у входа в опасное помещение.

– Окажите помощь пострадавшим

До приезда медицинских работников нужно оказать помощь пострадавшим. Следует разместить эвакуированных в безопасном месте, с учетом погодных условий.

Как распознать террориста

Опознать террориста-смертника можно по ряду признаков.

Возраст. Как правило, смертниками являются молодые люди 20 — 24 лет, чаще это женщины.

Необычная одежда. Они бывают одеты не по сезону: платье или пальто широкого кроя для сокрытия взрывного устройства на теле. Человек держит руки в карманах или в складках одежды. При движении могут проявляться контуры скрытого под одеждой предмета.

Внешние признаки. Осторожно переносимая кладь. Для камуфлирования взрывчатки задействуются рюкзаки, хозяйственные сумки и пакеты. Если взрывное устройство находится в пакете, то подрывник обычно прижимает его к телу. Мужчины могут быть чисто выбриты, что является частью очищающей церемонии перед самоубийством.

Поведение. Это человек с признаками явного беспокойства. Он может прижимать к себе рюкзак или сумку, озираться по сторонам. При размещении взрывного устройства на теле у террориста может возникнуть некоторая скованность в движениях. Другой крайностью поведения является апатия, отсутствующий взгляд, явные признаки воздействия наркотических или психотропных препаратов. Нередко смертники читают вслух молитвы, переходя на шепот при приближении посторонних. Любой террорист-смертник стремится приблизиться к большему скоплению людей.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет

Не проходите мимо. Позвоните 02 или обратитесь в полицию. Говорить по телефону следует спокойно, назвав себя, сказав, где вы находитесь и что обнаружили.

Ваша задача — только сообщить о подозрительной находке. Запомните: где бы вы ни находились и чтобы вы не обнаружили, никогда не предпринимайте никаких действий сами. Нельзя трогать подозрительный объект. При обращении с опасными предметами необходим профессионализм.

Алгоритм ваших действий в таких случаях предельно прост: что-то нашли, сообщили, отошли на безопасное расстояние — и ждите. К вам обязательно придут на помощь.

Если вы увидели бесхозную сумку в транспорте, немедленно дайте знать об этом водителю, машинисту, кондуктору. Даже если сумка кажется пустой или вы видели, что кто-то ее забыл, все равно не оставайтесь равнодушными. Лучше лишний раз проверить. Ни в коем случае не трогайте подозрительный предмет. Оставьте эту возможность профессионалам, это их работа.

Если вы обнаружили что-то подозрительное на улице, проходя мимо, а никого из представителей власти поблизости нет, сообщите об опасной находке по телефону 02.

Помните: стоит обращать внимание не только на конкретную сумку, ящик или пакет. Внимания заслуживает все необычное и из ряда вон выходящее. Например, вы заметили машину с какими-либо посторонними предметами под ней или внутри нее. Позвоните и дайте знать о вашей находке. Не проходите мимо, не думайте, что это вас не касается.