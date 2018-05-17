Благодаря проекту «У Вас будет ребенок» в РТ 300 детей обрели семью

В 2011 году Республика Татарстан присоединилась к общероссийской информационно-поисковой системе «Видеопаспорт ребенка», которая направлена на содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.

Главным достижением проекта является то, что дети из больших семей (3 ребенка и более), дети старшего возраста (9-11 лет), являющиеся проблемной группой для устройства в семью, нашли любящих родителей.

Удивительные результаты дает участие детей в рубрике «У Вас будет ребенок» телевизионной программы «Пока все дома», выходящей в эфире ТК «Россия 1». После выхода телепередачи в эфир большое количество людей практически со всего земного шара звонит в надежде дать ребенку любовь, тепло и семейную заботу.

Благодаря данному проекту в Республике Татарстан 300 детей обрели семью.

С 10 по 26 мая планируется создать 50 видеопаспортов детей, относящихся к сложной категории, – это дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и подростки.

С 14 по 21 мая в работе съемочной группы примет участие автор и ведущая рубрики «У Вас будет ребёнок» Елена Кизякова. Она посетит такие учреждения для детей-сирот, как Нурлатский детский дом, Чистопольский детский дом, Альметьевский детский дом и Республиканский дом ребенка.