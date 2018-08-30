Обращение Рустама Минниханова по случаю Дня Республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю Дня Республики, сообщает пресс-служба Президента.

«Уважаемые татарстанцы! От души поздравляю вас с главным государственным праздником Татарстана – Днем Республики! С каждым годом все глубже становится осознание значения события, произошедшего 30 августа 1990 года. Двадцать восемь лет тому назад республика приняла на себя ответственность за судьбу многонационального народа Татарстана. Вместе со всей Россией мы преодолели трудности и проблемы переходного периода, вышли на новый уровень социально-экономического и духовно-культурного развития, обеспечили высокие стандарты жизни татарстанцев.

Политическая стабильность в Татарстане опирается на долговременные традиции межнационального и межконфессионального согласия, слаженную работу всех уровней и ветвей власти, успешное развитие институтов гражданского общества, прочно гарантируется Конституцией и законами республики.

Опираясь на эти достижения, сегодня республика уверенно удерживает позиции одного из регионов-лидеров. Наши инициативы неизменно поддерживаются Президентом и Правительством Российской Федерации.

Маяками роста сегодня стали Камский инновационный территориально-производственный кластер, особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», территории опережающего социально-экономического развития.

Мы открываем уникальные производства, которые будут служить благосостоянию все новых поколений татарстанцев.

Мы реконструируем дороги, облагораживаем наши города и села, строим современное комфортное жилье.

Мы создаем новые учебные и лечебные центры, где уже сегодня можно получить качественное образование и высокотехнологическую медицинскую помощь.

Завершившиеся недавно игры мирового первенства по футболу в Казани еще более закрепили за столицей нашей республики статус одного из важнейших центров отечественного и международного спорта.

Достижения в экономике и социальной сфере, наше уникальное историко-культурное наследие стали основой единения людей разных возрастов и профессий, взглядов и убеждений, национальности и веры на основе патриотизма, искренней любви к великой России и родному Татарстану.

Устоявшийся имидж республики как территории созидания, добра и гостеприимства привлекает к нам все большее количество гостей из самых разных уголков мира.

Дорогие друзья!

В День Республики у нас есть все основания с удовлетворением и гордостью отметить серьезные успехи во всех сферах жизни.

Желаю вам, уважаемые татарстанцы, крепкого здоровья, праздничного настроения, оптимизма, счастья и благополучия.

С праздником! С Днем Республики!

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов».