29 школьников и студентов республики получили гранты в размере 500 тысяч рублей

Декабрь 20, 2017 0

В этом году на программу «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»), целью которой является поддержка молодых ученых и стимулирование массового участия детей и молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, из Татарстана поданы проекты по следующим направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания» ,«Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии». По итогам отбора в Москве авторы 29 лучших проектов получили гранты в размере 500 000 рублей на два года из средств федерального бюджета, а 26 из 29 проектов победили в республиканском конкурсе Инвестиционно-венчурного фонда РТ «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Юные изобретатели, победившие в этом конкурсе, на реализацию проекта дополнительно получат еще 220 000 рублей.

За 10 лет поддержано 535 татарстанских проектов, из федерального бюджета на их реализацию выделено более 224 млн рублей.

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