30 российских олимпийских чемпионов и призеров проведут мастер-класс для школьников Татарстана

С 8 по 10 декабря на объектах Поволжской академии спорта пройдут всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». В них примут участие более 500 юных спортсменов.

В эти дни гостями Казани станут порядка 30 российских олимпийских чемпионов и призеров. Многие из них проведут открытые тренировки и мастер-классы для воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, торжественное открытие соревнований состоится завтра в 10:00 в бассейне «Буревестник».