40 семей хотят удочерить девочку, подкинутую в беби-бокс

Четыре десятка семей изъявили желание стать родителями Машеньки. Так девочку назвали в Камском детском медицинском центре г. Набережные Челны. Специалисты отдела опеки и попечительства предупреждают, что удочерить ребенка можно не раньше чем, через полгода.

Мать оставила девочку, когда ей не было и месяца. Это случилось 27 января. Вот уже две недели Маша находится под присмотром врачей КДМЦ. Потом ее отправят в Дом ребенка.

Напомним, что новорожденная стала первым ребенком в Татарстане, которого подкинули в беби-бокс. 1,5 года назад в Наб. Челнах открылось единственное «окно жизни».

По правилам, мама девочки может одуматься и забрать ребенка в течение шести месяцев. В том случае, если этого не произойдет, ребенка могут удочерить приемные семьи.

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