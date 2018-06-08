606 школьников Татарстана заявились на участие в проекте «Кадры для регионов»

Идет отбор школьников-кандидатов на участие в проекте «Кадры будущего для регионов», который будет реализовываться в течение последующих лет. Все желающие могут подать заявку до 15 июня. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Цель проекта – сформировать региональные лидерские команды из числа талантливой и высокомотивированной молодежи в возрасте от 14 до 17 лет и их наставников.

«Это проект не одного года. Его организатор – Агентство стратегических инициатив – говорит о том, что он будет реализовываться в течение последующих лет. Если в проект необходимо будет по факту реализации внести изменения, то это будет сделано», – сказала Лейла Фазлеева.

Ребятам, прошедшим отбор предстоит пройти пробу в отраслях экономики, на предприятиях региона.