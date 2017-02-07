8 февраля состоится творческий вечер, посвященный 60-летнему юбилею писателя Галимьяна Гильманова.

8 февраля 2017 года в 17.00 в Большом читальном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан (ул. Кремлёвская, д. 33) в рамках литературной гостиной «Дәрья» состоится творческий вечер, посвященный 60-летнему юбилею писателя Галимьяна Гильманова.

Галимьян Хамитьянович Гильманов – писатель, литературный критик, поэт, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премии им. Абдуллы Алиша, член Союза писателей РТ. Родился 1 февраля 1957 г. в деревне Асяново Дюртюлинского района Башкирской АССР. Автор стихотворных сборников и прозаических произведений, а также научных и критических трудов является одним из основателей направления «модернистической прозы» в современной татарской литературе.

Профессиональная деятельность писателя всегда была тесно связана с татарской литературой — долгое время он работал в качестве заведующего редакцией художественной литературы Таткнигоиздата, в настоящее время Г.Гильманов – заведующий сектором по вопросам развития культуры и искусства отдела культуры и развития языков народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

Современники, близкие друзья писателя и представители творческой интеллигенции Казани будут делиться яркими и незабываемыми мгновениями, преподнесенными им судьбой, а также воспоминаниями о событиях из творческой жизни литературного деятеля.