9 декабря пройдет I Всероссийский юридический диктант

9 декабря на площадках пяти вузов Казани пройдет I Всероссийский юридический диктант.

В задачи проведения диктанта входят: получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры, предоставление возможности участникам диктанта получить независимую оценку своих знаний в области права, повышение мотивации различных слоев населения в изучении прав.

Участие в мероприятии может принять любой гражданин РФ в возрасте от 14 лет. Диктант представляет собой 30 тестовых заданий на русском языке на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, отдельных отраслей права. Максимально участники могут набрать 100 баллов. Тест можно пройти один раз, сообщает пресс-служба Министерства юстиций РТ.

Желающих проверить свои знания ждут в:

1. Казанском (Приволжском) федеральном университете: г.Казань, ул.Кремлевская, д.18 (тел. 233-71-38);

2. Казанском филиале Российского государственного университета правосудия: г.Казань, ул.2-ая Азинская, д.7а (тел. 202-26-59 (доб. 217);

3. Казанском инновационном университете им. В.Г. Тимирясова: г.Казань, ул.Зайцева, д.15 и д. 17 (тел. 231-92-90 (вн.1277), 8-917-896-92-09);

4. Университет управления (ТИСБИ), г.Казань, ул.Муштари, д.13 (тел. 294-83-22);

5. Казанский институт (филиал) ВГУ (РПА Минюста России): г.Казань, пр. Ф.Амирхана, д.12а (тел. 520-45-65).

Для участия в диктанте необходимо обратиться на одну из площадок проведения с документом, удостоверяющим личность, либо заблаговременно сообщить о своем участии в Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России (тел.272-45-45), электронная почта: ajurrt@mail.ru.