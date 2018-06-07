Абитуриенты с инвалидностью смогут подавать документы в несколько вузов

5 июня Государственной Думой России во втором чтении принят законопроект «О внесении изменения в часть третью статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который предоставляет детям-инвалидам возможность воспользоваться правом на приём в вузы на бюджетные места в пределах установленной квоты путём подачи не одного, а нескольких заявлений, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

В частности, такая льгота распространяется на инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы. Эта категория абитуриентов сможет подавать документы для участия в конкурсе в пределах выделенной квоты в пять вузов на три направления подготовки или специальности в каждом.

На сегодняшний день абитуриент с инвалидностью, который хочет воспользоваться правом на приём в рамках квоты, должен сразу определиться с одним вузом и конкретным направлением подготовки (специальностью) и принести оригиналы документов.

В случае принятия, закон вступит в силу со дня его официального опубликования, и значит будет действовать уже с приёмной кампании, стартующей 20 июня 2018 года.