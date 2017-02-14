Акция «Засветись от любви» в День святого Валентина

В ТЦ «Кольцо» идет акция «Засветись от любви» по популяризации световозвращающих элементов среди детей и взрослых. Всем участникам вручат стильные световозвращающие значки. Они сделают нас-пешеходов заметнее на дороге. Значки обеспечивают их обладателям безопасность в темное время суток. Все, у кого есть такие значки,

могут рассчитывать на гарантированный подарок от ТЦ «Кольцо».

Участников акции ждут на первом этаже ТЦ «Кольцо» с 16.00 до 21.00.

В 17.00 ожидается приезд представителей ГИБДД.

Источник фотографии: pixabay.com