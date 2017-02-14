Акция «Засветись от любви» в День святого Валентина

Февраль 14, 2017 0

 

В ТЦ «Кольцо» идет акция «Засветись от любви» по популяризации световозвращающих элементов среди детей и взрослых. Всем участникам вручат стильные световозвращающие значки. Они сделают нас-пешеходов заметнее на дороге. Значки обеспечивают их обладателям безопасность в темное время суток.  Все, у кого есть такие значки,
могут рассчитывать на гарантированный подарок от ТЦ «Кольцо».

Участников акции ждут на первом этаже ТЦ «Кольцо» с 16.00 до 21.00.

В 17.00 ожидается приезд представителей ГИБДД.shield-353741_640

Источник фотографии: pixabay.com

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *