Алексей Песошин: «Мы со школьной семьи воспитываем летчиков и конструкторов»

Август 9, 2018 0

В Казани открылась IX Международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование».  В выстовочном центре «Казанская ярмарка» собрались представители 150 кампаний.P80809-093629

В торжественной церемонии открытия трехдневного съезда принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В своем приветстренном слове он подчеркнул, что в Татарстане воспитывают летчиков и конструкторов со школьной скамьи.P80809-094909

На выставке состоится презентация нового четырехместного самолета «Мурен».

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *