Алексей Песошин: «Мы со школьной семьи воспитываем летчиков и конструкторов»

В Казани открылась IX Международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». В выстовочном центре «Казанская ярмарка» собрались представители 150 кампаний.

В торжественной церемонии открытия трехдневного съезда принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В своем приветстренном слове он подчеркнул, что в Татарстане воспитывают летчиков и конструкторов со школьной скамьи.

На выставке состоится презентация нового четырехместного самолета «Мурен».