Андрей Малахов уходит с «Первого канала» в декретный отпуск

Шоумен увольняется с «Первого канала». Слухи о возможных причинах такого решения активно обсуждаются в СМИ и соцсетях. По одной из версий семья Малаховых ждет рождения ребенка. Когда ведущий шоу «Пусть говорят» решил взять декретный отпуск, руководство канала отказало ему в этом.

Телепередача «Пусть говорят» выпустила множество скандальных выпусков Например, серия шоу с Дианой Шурыгиной. В одном из тематических выпусков снялся и певец из Татарстана Ренат Ибрагимов. На передаче он рассказал о своей семье, рождении четвертого ребенка в бане.