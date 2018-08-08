Андрей Поминов о WorldSkills — 2019 в Казани: Мы вместе сделаем этот чемпионат лучшим

Республика Татарстан намерена сделать все, чтобы мировой чемпионат WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, стал лучшим. Об этом на церемонии открытия финала Национального чемпионата WorldSkills в Южно-Сахалинске заявил первый замминистра образования и науки Татарстана Андрей Поминов, сообщает ИА «Татар-информ».

«Пройдет чуть больше года, и Казань примет мировой чемпионат WorldSkills. Мы готовимся к нему, мы сделаем все, чтобы он стал одним из самых лучших чемпионатов, которые когда-либо проводились в движении WorldSkills. Как говорят у нас в Татарстане, «без бергэ»— мы вместе. Мы вместе сделаем этот чемпионат лучшим, и мы ждем вас к нам в гости», — отметил он в приветственном слове.

Сборная Татарстана отправилась на финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 3 августа. Финал будет проходить в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. В состав республиканской сборной для участия в финале были отобраны 58 конкурсантов по 44 компетенциям, а также 23 конкурсанта по 15 компетенциям «Ворлдскиллс юниор».