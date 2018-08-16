Авиагонки Red Bull Air Race в Казани соберут 130 тысяч зрителей

В этом году на этапе чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который пройдет 25-26 августа над акваторией реки Казанки, ожидается 130 тысяч зрителей. У жителей и гостей Татарстана будет возможность убедиться в мастерстве 14 пилотов класса Master и шесть гонщиков класса Challenger.

Болельщиков будут ждать в зрительской зоне и в парке развлечений Red Bull Air Race у Центра семьи «Казан». Вход на эти площадки будет платным. Стоимость билетов на зрелищное шоу варьируется от 150 до 37 500 рублей. «Вход на активности у Центра семьи «Казан» будет платным. Билеты в Sky-Lounge с самым высоким уровнем сервиса будут стоить от 15 до 37 тыс. рублей. На трибуны билеты стоят 2 тыс. рублей, а стоимость входа в парк развлечений варьируется от 150 до 300 рублей»,- прокомментировал руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.

Посмотреть авиагонки бесплатно можно будет Кремлевской набережной. Полёты совершаются на высоте 50-25 метров над землёй. У всех желающих будет возможность наблюдать полет женщины пилота Светланы Капаниной. Многократная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу продемонстрирует в Казани мастерство пилотирования.