Бесплатная МРТ – диагностика мирового уровня теперь доступна казанцам

В казанской городской больнице №18 открылся диагностический центр с кабинетом магнитно – резонансной томографии. Томограф оснащен уникальной технологией – Tim и Dot, которая позволяет проводить непрерывное сканирование областей тела без вреда для здоровья.

Дорогостоящее оборудование, приближающее нас к мировому уровню медицинского обслуживания, появилось в клинике в рамках государственно — частного партнерства. Услуги диагностического центра для населения абсолютно бесплатны. В минздраве республики отмечают, что в 18 горбольнице ни один пациент, нуждающийся в обследовании, не остался без должного внимания.

Кроме того, в центре проводят онкопоиск по «золотым стандартам» медицины, гистеросальпинографию без боли, «виртуальную» колоноскопию, делают МРТ детям с самого рождения без наркоза и динамическое МРТ сердца. Отметим, что открывшийся кабинет МРТ просто находка для людей, страдающих клаустрофобией – здесь сделаны специальные большие окна.

Между тем столь высокотехнологичная и быстрая комплексная диагностика возможно не только в Казани, но и в других городах Татарстана. Сегодня в республике аппаратами высокотехнологичного оборудования снабжены клиники Бугульмы, Елабуги, Чистополя и даже Ижевска.

В Бугульме открытие кабинета МРТ позволило не только местным горожанам, но и населению из ближайших городов и регионов получать услуги магнитно-резонансной томографии, а также консультацию невролога, кардиолога, эндокринолога, врача функциональной диагностики, при необходимости – травматолога и онколога.

В Чистополе больница оборудована МР-томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса и 16-канальным электроэнцефалографом. В данном центре ведут прием опытные врачи высшей категории различных специальностей. Осенью в планах Минздрава РТ открытие шестого диагностического центра, в Зеленодольске.