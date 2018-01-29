Более 100 педагогов Татарстана прошли зимнюю школу

С 26 по 28 января на базе Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая прошла Зимняя школа для будущих учителей-участников проекта стипендиальной поддержки студентов по педагогическим направлениям подготовки в вузах, расположенных на территории республики.

В работе зимней школы приняли участие 113 будущих учителей. Они прошли тренинги, мастер-классы, знакомство с интересными людьми, просмотрели фильмы на педагогическую тематику.

Первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин пожелал студентам успехов в освоении профессии учителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, в мероприятии приняли участие представители вузов, Ассоциации молодых педагогов Республики Татарстан и Казанский открытый Университет Талантов.

Напомним, реализация проекта стипендиальной поддержки студентов начата в 2016 году при поддержке Президента РТ Р.Н. Минниханова в целях устранения дефицита учителей математики, физики, химии, биологии и начальных классов в сельских районах республики в вузах К(П)ФУ, НГПУ и Елабужском институте КФУ.