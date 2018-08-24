Более 230 тысяч детей из Татарстана получат в подарок игрушки хэппи мил

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в старте широкомасштабной благотворительной программы, проводимой компанией «Макдоналдс» совместно с БФ «Дом Роналда Макдоналдс», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В рамках проекта, приуроченного к завершению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и началу учебного года, более 230 тысяч детей Татарстана получат памятные подарки — игрушки из эксклюзивной серии Хэппи Мил «Давай играть с Забивакой». В первую очередь, эти игрушки будут переданы в детские социальные учреждения Республики: в детдома, интернаты, коррекционные школы и приюты, а также отданы детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Старт благотворительной акции был дан на межрайонном футбольном турнире в память Р.Н. Мухаметшина в Кукморском районе Республики. Первыми памятные игрушки получили дети из Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Милосердие» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском муниципальном районе, а также дети из малоимущих семей района.

«Казалось бы, совсем недавно мы в Казани перед стартом мундиаля напутствовали ребят, которые благодаря «Макдоналдс» отправились на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018… И среди них находились мальчишки и девчонки с ОВЗ, для которых, я уверена, выход на поле стал незабываемым событием и еще – стимулом быть сильнее… И пусть Чемпионат уже завершен, но яркие впечатления от этого международного праздника футбола будут сопровождать нас с вами еще долгие-долгие годы! Для того чтобы ребята из Кукморского района запомнили это замечательное для всей нашей страны «футбольное» лето, чтобы активный образ жизни стал их постоянным спутником, мы с удовольствием передаем им игрушки Хэппи Мил из коллекции, специально выпущенной к Чемпионату мира! — отметила в интервью местным СМИ Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Л. Р. Фазлеева.

Данная коллекция была специально разработана для «Макдоналдс» к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Почетные гости мероприятия высказали надежду, что подарки – игрушечные Забиваки от «Макдоналдс» и БФ «Дом Роналда Макдоналда» — станут для мальчишек и девчонок Татарстана не только памятными сувенирами Чемпионата, но и любимыми игрушками.