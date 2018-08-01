Более 3 тыс. казанских школьников получат поддержку в рамках акции «Помоги собраться в школу»

В этом учебном году благотворительную помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу» получат 3 тыс. 132 ученика, из которых 1,5 тыс. являются будущими первоклассниками. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования исполкома Ильнар Хидиятов, сообщает ИА «Татар-информ».

Кроме того, добавил Хидиятов, акция «Помоги своей школе» нашла широкую поддержку среди родителей выпускников, руководителей предприятий и представителей бизнеса.

«В целом для подготовки школ к новому учебному году спонсорами было выделено около 7 млн рублей. Акция „Помоги своей школе“ проводится не первый год. Это помощь школам от меценатов, бизнеса. Мы сейчас не говорим о том, что кто-то деньги приносит в образовательные учреждения, мы говорим о том, что предприятия и представители бизнеса ведут ремонтные работы в образовательных учреждениях», — сказал начальник управления.