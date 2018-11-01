Более 30 татарстанцев прошли на IV Национальный чемпионат «Абилимпикс»

В Казани подвели итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»-2018. 32 татарстанца, занявшие первые места, примут участие в IV Национальном чемпионате в Москве с 21 по 22 ноября, сообщает ИА «Татар-информ».

В этом году в региональном чемпионате участвовало более 180 конкурсантов, которые состязались по 25 компетенциям. Кроме того, были задействованы 162 сертифицированных эксперта, в том числе 25 главных экспертов по компетенциям из числа представителей предприятий. Соревнования были организованы по трем категориям: «Студенты», «Специалисты» и «Школьники».

Церемония закрытия и награждения победителей состоялась в Казанском торгово-экономическом техникуме.

«Самое главное, что каждый из вас совершил подвиг – перешагнул через свои страхи и сомнения. Всегда трудно сделать первый шаг», – сказал конкурсантам на торжественном мероприятии депутат Госсовета РТ, председатель Общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова подчеркнула, что благодаря чемпионату ребята могут реализовать свой потенциал, творческие возможности. «Благодаря движению “Абилимпикс” вас могут увидеть работодатели, а родители – понять, где их ребенок может быть полезен, в каком учебном заведении ему продолжить учебу. Умение показать свое мастерство, когда тебя оценивают, дорогого стоит», – отметила она.

В этом году в республиканском движении «Абилимпикс» произошли позитивные изменения, добавил глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов. «По сравнению с прошлым годом наблюдаем значительный рост количества компетенций – с 7 до 25, число участников в три раза увеличилось. Думаю, что эта динамика будет продолжаться каждый год. Но все это имеет смысл в том случае, если завершением этого конкурса будет трудоустройство ребят в наших организациях, на предприятиях. Надеюсь, что эта налаженная система будет работать», – заявил он.

В беседе с журналистами министр образования и науки РТ заметил, что в прошлом году только семь татарстанцев смогли пройти на национальный чемпионат, а в этом году уже 32 участника.

«Важность этого чемпионата в социальной адаптации ребят с ограниченными возможностями здоровья. Этот конкурс позволяет лучше раскрыться тем, кто приобрел определенные навыки, а также получить новые знания, в основном учащимся школ, – сказал вице-премьер. – Много специальностей, которые могут быть замещены этими ребятами. Мы пообщались с ними, они демонстрируют великолепные знания. Думаю, что все ребята трудоустроятся. Если кому-то нужна будет дополнительная подготовка, то мы поможем».

Своими впечатлениями от участия в чемпионате поделилась обладательница первого места в компетенции «Фотограф-репортер» Галина Овчинникова. Она уже принимала участие в таком состязании в 2016 году.

«Когда попадаешь на площадку, волнение пропадает, полностью погружаешься и делаешь свое дело. Я ожидала победы, рассчитывала на первое место. Сейчас цель – поехать на российский чемпионат и попасть на мировой. Своих соперников я увидела впервые, они сильные ребята. “Абилимпикс” отличается тем, что их не воспринимаешь как соперников, наоборот, пытаешься помочь. То есть в отличие от других соревнований здесь нет соперничества», – поделилась девушка.

Другой участник, 18-летний Роман Бакакин, занял первое место в компетенции «Веб-дизайн». Он признался, что впервые показал свои возможности на таком чемпионате. «Было интересно поучаствовать, посмотреть, что это такое. Задания были несложные, но мне показалось, что мало времени на их выполнение. За четыре часа нужно было сделать макет сайта, а потом сверстать его, чтобы он работал. Вообще сайты я делаю с девятого класса», – поделился он.

За два дня проведения чемпионата конкурсные площадки посетили более 500 учащихся общеобразовательных школ, а также школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, их родители. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах, тренингах, пройти профориентационные тестирования.

«Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, задачами которого являются профессиональная ориентация, мотивация людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию. Татарстан присоединился к этому движению в 2015 году.

Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2018/10/31/631934/