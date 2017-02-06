Более тысячи молодых профи наградили в Казани на церемонии закрытия чемпионата Worldskills.

4 февраля в концертном зале Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошла масштабная церемония закрытия чемпионата рабочих профессий Татарстана по стандартам WorldSkills, который проходил на площадках республики с 1 по 3 февраля.

На сцену поднялись более тысячи финалистов профсостязания – ветеринары и юные специалисты МЧС, медики, кондитеры и проектировщики – все те, кто своей деятельностью поднимает престиж рабочих профессий в наши дни. Всего 75 компетенций основного чемпионата и 25 – детского первенства.

На сегодня, по словам министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова, по результатам республиканского турнира WorldSkills сформирован примерный состав сборной республики на национальный чемпионат рабочих профессий, финал которого в мае этого года пройдет в Краснодаре.

По материалам ИА «Татар-информ».