Будущие первоклассники в Казани получили портфели и покатались на паровозике

270 будущих первоклассников из Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани вместе с родителями были приглашены на праздник «Я первоклашка!» в Культурно-досуговый комплекс им.В.И.Ленина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новоиспеченные школьники получат портфели с необходимыми принадлежностями в рамках акции «Помоги собраться в школу!», покатаются на детском паровозике по площади перед КДК им.Ленина, посмотрят мультфильм «Стрела наследия» производства студии «Татармультфильм» и примут поздравления от почетных гостей. Со сцены выступят представители районной администрации, депутатского корпуса, предприятий, спонсоры акции.

В новом учебном году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах в первый класс пойдут 3976 детей, из которых более 300 нуждаются в поддержке благотворителей. Кроме них канцелярские товары, обувь, школьную и спортивную форму в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу!» получат 122 учащихся 2-11 классов, тоже находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщают организаторы.