Будут судить директора школы Татарстана, который установил камеру в женском туалете

Будет суд над 44-летним директором школы, который установил камеру в женском туалете и на протяжении полугода подглядывал за учителями и ученицами. Следственный комитет по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, сообщает пресс-служба СК по РТ.

Бывший директор одной из школ Тукаевского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, мужчина, являясь директором школы c 11 января 2016 года устанавливал в женских туалетах для педагогического и технического персонала, а также учениц видеорегистратор и производил видеосъемку посетительниц. Затем он просматривал записи.

Запись в туалете производилась около шести месяцев. В сентябре прошлого года одна из сотрудниц обнаружила видеорегистратор, установленный под раковиной.

Мужчина признал свою причастность к преступлению. Сказал, что установил камеру, чтобы узнать, кто засоряет унитазы.

Сейчас бывший директор школы Тукаевского района находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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