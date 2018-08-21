Бюджет акции «Помоги собраться в школу» составил в РТ 8 млн рублей

Август 21, 2018 0

На сегодняшний день бюджет республиканской акции «Помоги собраться в школу» составляет более 8 млн рублей. Об этом на брифинге, посвященном благотворительной акции, сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, пишет ИА «Татар-информ». 

Эти деньги были выделены в рамках акции как для первоклассников, так и для учеников 2 – 11-х классов.

В Татарстане в благотворительной акции принимают участие более 200 организаций. Порядка 50 организаций участвует в ней традиционно. «Каждый год акция пополняется участием не только организаций, но и физических лиц. Жители республики, в том числе мы с вами, можем принять в ней участие», — отметила Фазлеева.

Акция «Помоги собраться в школу» проходит в РТ с 2007 года. За прошедшие годы в ней приняли участие многие учреждения и предприятия, работающие на территории республики. Кто-то делает это на протяжении всех 10 лет. Это «КАМАЗ», «Нижнекамскнефтехим», КМПО, «Татэнерго», «Татавтодор», «Таттелеком», «Татнефть» и многие другие, сообщила заместитель Премьер-министра РТ.

Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2018/08/20/623398/

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